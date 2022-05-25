Одну из ракет сбила украинская ПВО.

Утром 25 мая российские оккупанты запустили крылатые ракеты по Запорожью. Как пишут в соцсетях, в городе начался сильный пожар в результате "прилетов".

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в городе и области в среду, 25 мая 2022:

06:40 В сети сообщают, что после одного из прилетов в Запорожье начался очень сильный пожар. Об этом пишет Телеграмм-канал "Труха".

06:22 В среду, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбила наша ПВО.

Сейчас обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

Информация будет уточнена позже, сообщает Запорожская ОВА.

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