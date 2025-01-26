Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что не может показывать на карте, где есть украинские военные, а где их нет.

На Новопавловском направлении в Донецкой области продолжаются тяжелые оборонительные бои, российские оккупанты изо всех сил пытаются захватить Великую Новоселку. Однако пока об оккупации этого населенного пункта речь не идет, отметил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Так, на вопрос ведущей "Суспільне. Студия" "Говорить о том, что населенный пункт Великая Новоселка оккупирован мы не можем?", он ответил: "Не можем".

В то же время Трегубов отметил, что не может раскрывать конкретные детали о позициях ВСУ и показывать на карте, где есть украинские военные, а где их нет, чтобы сохранить жизнь бойцов и обеспечить успех боевых задач.

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"Не могу рассказывать некоторые подробности, потому что когда оно связано непосредственно с операцией, которая проходит в небольшом населенном пункте, включается вопрос операционной безопасности. Потому что, если, например, я расскажу, где украинские войска есть, где позиций нет, или где идут те или иные перемещения, то это поставит под угрозу эти войска и эти перемещения. Все делается для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных именно в этом районе, все делается для того, чтобы собственно сохранить жизнь и выполнить боевые задачи", - отметил он.

Утром 26 января ОСУВ "Хортица" в Telegram сообщило, что на направлении продолжаются тяжелые оборонительные бои, в ходе которых украинские воины наносят армии РФ значительные потери в живой силе и технике.

Ситуация в Великой Новоселке - что известно

Как отмечал мониторинговый проект DeepState, российские войска уже фиксируются в центре поселка Великая Новоселка. По информации DeepState, россияне имеют успех в продвижении на восточных окраинах, также они заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта.

Дополнительно войска РФ пробуют давить с юга и со стороны села Временка, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.

25 января, по информации DeepState, россияне захватили Времовку.

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