Украинские военные, по сути, оказались в окружении, подчеркнул Владислав Селезнев.

Возникает большое количество вопросов по поводу того как было допущено, по сути, окружение украинского гарнизона в населенном пункте Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

Он выразил надежду, что несмотря на официальные заявления, которые не очень совпадают с тем, что говорят военные, которые воюют возле Великой Новоселки, все же происходит эвакуация наших бойцов из, по сути, окруженного населенного пункта.

По его словам, на сегодня большое количество вопросов по поводу того, почему была допущена такая ситуация.

Видео дня

"Потому что до того был принят ряд непродуктивных, нерациональных решений командирами на местах", - считает он.

При этом подчеркнул, что для него остается непонятным, как случилось так, что дорога длиной 12 километров, которая подходит к Большой Новоселке с востока не была должным образом обустроена именно в инженерном и фортификационном плане.

"Почему этот участок дороги, который должен был стать для врага дорогой смерти фактически превратился в некое шоссе, по которому без всяких препятствий враг мог приблизиться вплотную к восточным пригородов Великой Новоселки", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что воины с мужеством и героизмом отражали контратаки севернее населенного пункта в районе Нового Комара, но превосходящие силы противника заставили наших отойти. По его словам, также ожесточенные бои происходили южнее населенного пункта.

"Но мы имеем кризисную ситуацию, когда с трех сторон вражеские силы окружили наш гарнизон, постепенно продавливают нашу оборону пока в восточной части этого населенного пункта. А с четвертой стороны там река, которую крайне трудно преодолевать было и в более благоприятных погодных условиях. Удастся ли Генеральному штабу провести определенные мероприятия по эвакуации нашего гарнизона из Великой Новоселки, есть ли возможно другие замыслы для разблокирования его, то сейчас широкой общественности не уместно знать, чтобы не навредить", - подчеркнул эксперт.

При этом отмечает, что, в любом случае, то, что произошло на этом участке фронта, требует тщательного анализа, оценки, чтобы в перспективе командиров не тянули в прокуратуру, чтобы определять степень их вины.

Ситуация в Великой Новоселке - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продолжают зачистку и уже фиксируются в центре поселка Великая Новоселка Донецкой области.

Отмечалось, что россияне начинают публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок. Однако, как заявили в проекте, пока это не соответствует действительности.

По информации DeepState, россияне имеют успех в продвижении на восточных окраинах, также они заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта. Именно там, как сообщается, оккупанты снимали свои видео с "тряпками". Дополнительно войска РФ пробуют давить с юга и со стороны села Временка, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.

Отмечалось, что ситуация вокруг поселка сложная, и можно констатировать, что битва за Великую Новоселку "подходит к концу".

Вас также могут заинтересовать новости: