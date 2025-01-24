Сообщается, что ситуация вокруг поселка сложная.

Российские войска продолжают зачистку и уже фиксируются в центре поселка Великая Новоселка Донецкой области, сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что россияне начинают публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок. Однако, как заявили в проекте, на данный момент это не соответствует действительности.

По информации DeepState, у россиян есть успех в продвижении на восточных окраинах, также они заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта. Именно там, как сообщается, оккупанты снимали свои видео с флагами. Дополнительно войска РФ пробуют давить с юга и со стороны села Времьевка, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.

Видео дня

"Одновременно с этим, ситуация вокруг поселка сложная, и можно констатировать, что битва за Великую Новоселку подходит к концу...", отметили в DeepState.

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