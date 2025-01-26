Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории. Враг захватил населенный пункт Времевка, что в Донецкой области.
Об этом информирует проект DeepState. Также российские захватчики продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В частности – в Торецке.
"Враг оккупировал Времевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино", – говорится в сообщении.
Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.
Карта боевых действий от проекта DeepState выглядит так:
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Украинские военные отбили накат российских оккупационных войск на Харьковщине. Враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного – в сторону Купянска-Узлового выдвинулись 4 БТРа оккупантов. Противника вовремя обнаружили украинские защитники.
Тем временем в Курской области РФ военные 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ уничтожили целое подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ. В бригаде акцентировали, что российские морпехи казнят украинских военнопленных.