В частности, враг продвинулся в Торецке.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории. Враг захватил населенный пункт Времевка, что в Донецкой области.

Об этом информирует проект DeepState. Также российские захватчики продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В частности – в Торецке.

"Враг оккупировал Времевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино", – говорится в сообщении.

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Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Карта боевых действий от проекта DeepState выглядит так:

Война в Украине: вы могли это пропустить

Украинские военные отбили накат российских оккупационных войск на Харьковщине. Враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного – в сторону Купянска-Узлового выдвинулись 4 БТРа оккупантов. Противника вовремя обнаружили украинские защитники.

Тем временем в Курской области РФ военные 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ уничтожили целое подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ. В бригаде акцентировали, что российские морпехи казнят украинских военнопленных.

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