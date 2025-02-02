Российские войска не понимают, что делать в этом населенном пункте, утверждают в ВСУ.

В Великой Новоселке российские войска попали в "огневой мешок", продвигаться дальше не могут, но вынуждены усиливать свои подразделения. Об этом говорится в сообщении 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден. Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение оккупантов", - сообщают в подразделении.

Как рассказали в 110 бригаде, "потом в бой вступают FPV-дроны и артиллерия, которые "составляют подвалы, в которых засел враг, хоронят его там живьем".

Видео дня

"Сейчас противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтика" закончился, а умирать московиты не перестали", - добавляют в 110 ОМБр.

Ситуация в Великой Новоселке: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по словам военного эксперта, полковника запаса ВМС ВСУ Владислава Селезнева, несмотря на заявления украинских официальных спикеров, Силы обороны уже не контролируют Великую Новоселку. Вместе с тем он отметил, что врагу придется строить понтонные переправы через реку и нести потери при попытках ее форсировать, если россияне решат продолжать наступление на этом участке фронта.

По мнению председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, полностью разрушенный пункт не дает ни оперативного, ни тактического значения для российских войск. В этом случае вражеская армия "должна опираться на свой тыловой логистический ресурс, а не отнюдь не на местности".

Ветеран АТО Евгений Дикий считает, что захват Великой Новоселки становится для россиян тактическим тупиком, "ведь там надо реку форсировать, а кто им даст". Скорее, по словам эксперта, россияне даже не попытаются пересечь реку, поскольку на ней уничтожены все мосты, а взамен могут перебросить свои силы на другое направление.

Вас также могут заинтересовать новости: