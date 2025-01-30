Так же проблемной является ситуация в Часовом Яру и возле Покровска.

Несмотря на заявления украинских официальных спикеров, Силы обороны уже не контролируют Великую Новоселку. Если там и продолжаются бои, то только арьергардные. Об этом в комментарии "Украинскому радио" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Возможно еще есть отдельные очаги сопротивления, однако этот населенный пункт мы уже не контролируем. Река Мокрые Ялы серьезно затрудняет обеспечение всем необходимым наших защитников. Понтонные переправы постоянно разрушаются огнем вражеской артиллерии, а значит чуда не произойдет", - говорит он.

Вместе с тем Селезнев отмечает, что врагу так же придется строить понтонные переправы через реку и нести потери при попытках ее форсировать, если россияне решат продолжать наступление на этом участке фронта.

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Не выглядит оптимистичной и ситуация в Часовом Яру, говорит аналитик.

"После потери нами контроля над огнеупорным заводом, который находится в северной части города, бои переместились в микрорайон, который расположен южнее центра этого населенного пункта. Фактически бои идут в одноэтажной застройке. Ситуация для нас там крайне сложная, поскольку господствующие высоты контролируются вражеской армией, что создает для нее соответствующее преимущество", - говорит Селезнев.

Что же касается Покровска, то там враг избегает лобовых штурмов на город и пытается окружить его.

"До войны в Покровско-Мирноградской городской агломерации проживало до 100 тысяч человек. Огромный мощный промышленный комплекс позволяет нам быть максимально эффективными в ведении оборонительных действий", - объясняет аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия заметно уменьшила количество использования управляемых авиационных бомб. Эксперт по авиации Валерий Романенко убежден, что российская авиация теперь боится украинских F-16 и старается держаться на безопасном расстоянии от фронта.

Также мы рассказывали, что РФ начала использовать "Шахеды" со шрапнелью. В Офисе президента говорят, что так россияне пытаются увеличить количество гражданских жертв в Украине.

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