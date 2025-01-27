Захват этого населенного пункта не даст врагу стратегического преимущества, считает эксперт.

Сейчас Силы обороны контролируют около 10% населенного пункта Великая Новоселка на западных окраинах и контратакуют там. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Не в том смысле, что мы собираемся Великую Новоселку сейчас отвоевывать. Там держится наш арьергард, который выполняет очень сложную задачу - своими контрударами он обеспечивает отход всех остальных подразделений", - сказал Дикий.

Дикий добавил, что Украине удалось организовать отход Сил обороны из населенного пункта. По его словам, сейчас основная угроза для арьергарда, который продолжает удерживать окрестности. Ведь ему придется отходить через реку, что усложняет весь процесс.

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"Но то, что затрудняет нам сейчас отступление - по этой же причине для орков захват Великой Новоселки становится очередной пропагандистской победой. На самом деле это небольшое село, якобы стратегически расположенное. Якобы захват давал бы возможность охвата наших позиций, но на самом деле нет. Ведь там надо реку форсировать, а кто им даст? Фактически, захват Великой Новоселки становится для них тактическим тупиком", - добавил Дикий.

Эксперт отметил, что скорее всего россияне даже не попытаются пересечь реку, поскольку на ней уничтожены все мосты. Зато, по мнению эксперта, враг может перебросить свои силы на другое направление.

"Когда они впрягутся в этот тупик, снимут репортажи, после этого Великая Новоселка исчезнет с повестки дня. Но они эти подразделения куда-то перебросят. Они их бросят на усиление какого-то более важного направления. Или на Покровск, или на Часов Яр. Моя ставка - на Часов Яр. Ведь есть сообщения, что туда перебрасывают свежие подкрепления, что они решили Часов дожать. И это серьезная угроза, для нас серьезный риск", - отметил Дикий.

Ситуация в Великой Новоселке: что известно

Накануне в ОСУВ "Хортица" отмечали, что несмотря на заявления РФ, Россия пока не смогла полностью захватить Великую Новоселку. Также там заверили, что Силам обороны удалось избежать окружения украинских сил.

Между тем в 110-ОМБр заявили, что захватив Великую Новоселку, враг фактически оказался в "огненном мешке". Ведь для дальнейшего продвижения врага есть преграда в виде реки. А сам населенный пункт контролируется дронами и артиллерией.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что после захвата Великой Новоселки у россиян есть три варианта дальнейших действий. Речь идет о попытках дальнейшего продвижения на этом направлении для выхода на границы Донецкой и Днепропетровской области, или же переброска большей части сил на другие направления. Среди вариантов аналитики называют Донецкую область и Запорожское направление.

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