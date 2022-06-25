ГБР выявило, что отдельные представители криптоиндустрии осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции.

Работники Государственного бюро расследований установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных в отношении рф международным сообществом.

"ГБР выявило, что отдельные представители криптоиндустрии позволяли пользователям из Российской Федерации и Республики Беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Среди прочего это происходило и через определенные украинские сайты.

"Таким образом осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины. ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютних бирж с просьбой применить соответствующие ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.

Напомним, ГБР проведет спецрасследование по делу Януковича о незаконной переправке лиц через госграницу.

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