Они попали по объектам Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.

Для нанесения ракетных ударов по Украине вечером 3 мая Россия привлекла стратегические бомбардировщики из Каспийского региона и другие военные средства.

Об этом информирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины. Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или же Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет, которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за сутки 3 мая противовоздушной обороной воздушных Сил и сухопутных войск, по предварительным данным сбито не менее 8 крылатых ракет. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Зато авиация Воздушных Сил в течение суток осуществила десятки авиавылетов. Под прикрытием группы истребителей ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе", - отмечает командование.

Напомним, что ракетные удары РФ повредили шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

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