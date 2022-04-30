Досудебное расследование осуществляется в 7 уголовных производствах по фактам нарушения военными РФ законов и обычаев войны.

Начато расследование по фактам применения российскими оккупантами авиационных бомб и крылатых ракет против мирного населения Донецкой области.

Как сообщает Офис генерального прокурора, досудебное расследование осуществляется в 7 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 29 апреля 2022 года во время обстрела вооруженными силами РФ пгт Великая Новоселка и с. Времовка Волновахского района получили телесные повреждения 6 местных жителей, в том числе 15-летний парень. В этот же день из г. Северска Бахмутского района в больницу доставлен раненый 14-летний подросток.

Бахмутские хирурги оказывают помощь 2 гражданским лицам, которые получили тяжелые огнестрельные ранения из-за обстрелов врагом г. Приволье и г. Горный Северодонецкого района Луганской области.

30 апреля 2022 года в г. Доброполье в результате применения оккупантами крылатых ракет фугасного проникающего действия попали в больницы еще 8 горожан, среди которых три девочки 5, 6 и 7 лет. Кроме того, осколками повреждены частные дома, жилые корпуса местного профилактория, комбинат хлебобулочных изделий.

Двумя днями ранее российская армия обстреляла Краматорский район. В очередной раз прилеты зафиксированы в населенных пунктах, где отсутствуют любые объекты военной инфраструктуры: поселок Приволье, Майдан, Новониколаевка, Ивановка.

Ракетами и сброшенными с самолетов авиабомбами враг повредил несколько жилых домов, помещения фермерского хозяйства, сельский трансформатор.

От очередных обстрелов пгт. Великая Новоселка пострадали гражданские дома селян и легковая машина, а в с. Владимировка Бахмутского района - линия электропередач.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбили у войск РФ ряд населенных пунктов на Харьковщине.