Начато расследование по фактам применения российскими оккупантами авиационных бомб и крылатых ракет против мирного населения Донецкой области.
Как сообщает Офис генерального прокурора, досудебное расследование осуществляется в 7 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 29 апреля 2022 года во время обстрела вооруженными силами РФ пгт Великая Новоселка и с. Времовка Волновахского района получили телесные повреждения 6 местных жителей, в том числе 15-летний парень. В этот же день из г. Северска Бахмутского района в больницу доставлен раненый 14-летний подросток.
Бахмутские хирурги оказывают помощь 2 гражданским лицам, которые получили тяжелые огнестрельные ранения из-за обстрелов врагом г. Приволье и г. Горный Северодонецкого района Луганской области.
30 апреля 2022 года в г. Доброполье в результате применения оккупантами крылатых ракет фугасного проникающего действия попали в больницы еще 8 горожан, среди которых три девочки 5, 6 и 7 лет. Кроме того, осколками повреждены частные дома, жилые корпуса местного профилактория, комбинат хлебобулочных изделий.
Двумя днями ранее российская армия обстреляла Краматорский район. В очередной раз прилеты зафиксированы в населенных пунктах, где отсутствуют любые объекты военной инфраструктуры: поселок Приволье, Майдан, Новониколаевка, Ивановка.
Ракетами и сброшенными с самолетов авиабомбами враг повредил несколько жилых домов, помещения фермерского хозяйства, сельский трансформатор.
От очередных обстрелов пгт. Великая Новоселка пострадали гражданские дома селян и легковая машина, а в с. Владимировка Бахмутского района - линия электропередач.
Ранее сообщалось, что украинские военные отбили у войск РФ ряд населенных пунктов на Харьковщине.