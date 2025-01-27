Бывший главнокомандующий ВСУ сравнил действия кремлевского диктатора с действиями Гитлера.

Диктаторские режимы не могут не допускать фатальных ошибок, считает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, там, где над все решает один единственный человек — нет места "для других мыслей". Поэтому для Гитлера стало фатальным его решение о нападении на СССР, а для кремлевского диктатора Владимира Путина станет фатальным решение о нападении на Украину в 2022 году, пишет он в материале для "УП".

"Ровно 80 лет назад были освобождены узники одного из крупнейших нацистских лагерей смерти - Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Его создал авторитарный режим людоедского диктатора, который хотел править миром, и в конце концов потерпел поражение. Но время покажет, что диктаторы возрождаются, а человечеству нельзя расслабляться", - заявляет Залужный.

Посол Украины в Великобритании отмечает, что первая война в Грузии в 2008 году "по духу напоминает" аннексию Гитлером Судетской области (Чехии) в 1938 году, а захват Германией Австрии, которое тогда было названо немецкими властями "воссоединением" — похож на оккупацию Крыма. И там, и там был проведен псевдореферендум.

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Залужный также подчеркивает, что Путин, как и Гитлер, долго готовил страну к войне, убрав оппонентов и создав мощную "пропагандистскую машину", которая и является главной точкой опоры диктаторов. Кроме того, они оба объясняли свою агрессию "защитой от нападения".

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Ранее УНИАН сообщал, что европейские страны хоть и готовы к кратковременным боевым действиям, но что касается войны на истощения — ситуация не такая радужная. Залужный считает, что об этом можно судить даже по количеству воздушных целей, которое с каждым днем растет. Западные системы ПВО не справятся с таким количеством БПЛА и ракет.

Кроме того, Залужный в своей первой книге описал встречу с гадалкой 25 лет назад. Это произошло в плацкарте. Тогда женщина увидела "страшную войну", где Валерий Залужный будет главным.

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