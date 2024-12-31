Валерий Залужный рассказал о предсказании гадалки, когда он был еще курсантом.

25 лет назад посол Украины в Великобритании Валерий Залужный уже был "уведомлен" о том, что его ждет полномасштабная война на посту Главнокомандующего ВСУ. В своей книге "Моя война" он описал встречу с гадалкой в плацкарте, на пути из Одессы в Житомир.

"Я увидела войну. Страшную. У нас, здесь. А ты там самый главный", - описал Залужный ее слова, передает Telegraf.

Бывший Главнокомандующий ВСУ также заявил, что вспомнил об этом эпизоде только в конце февраля 2022 года и осознал, что впереди Украину ждет "тяжелая война на выживание". По его словам, она должна завершиться победой нашей страны.

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Гадалка, по его словам, "услышала" крики и стоны, плач детей. Она рассказала Залужному, что его предки давно воевали и что он сам — воин.

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Ранее УНИАН сообщал, что Залужный оценил готовность Европы к войне — по его словам, она не готова... ни психологически, ни технически. "К кратковременным боевым действиям европейские страны, британская армия, скорее всего, готовы. Но суть вопроса в том, готовы ли они к войне на истощение", - заявил он.

Кроме того, Залужный спрогнозировал, когда РФ сможет двигаться на фронте еще быстрее. "Война толкает колесо научно-технического прогресса, и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор, и эта тенденция сохраняется и сейчас", - сказал дипломат.

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