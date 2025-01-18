Когда Залужного назначили главнокомандующим ВСУ, Россия уже полным ходом готовилась к нападению.

Россия начала разворачивать ударную группировку войск для вторжения в Украину с 2020 года. Об этом в своей книге "Моя война" пишет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Отрывки из книги приводит "Суспільне".

В книге генерал почти не касается событий после начала войны, поскольку эта часть будущей трилогии посвящена именно его жизни до 24 февраля 2022 года. Залужный в частности пишет, что в 2021-м году уже "пахло" большой войной, поскольку Россия начала готовиться к ней еще годом ранее.

"Именно в 2020-м началось развертывание будущей ударной группировки врага. Прежде всего на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в АР Крым, а также вдоль государственной границы Украины. Тогда все очень боялись говорить о начале создания ударной группировки и на территории Республики Беларусь", - пишет Залужный в своей книге.

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Как отмечает "Суспільне", в книге генерал почти не упоминает о контактах с президентом, но "дает понять, что они были непростыми". Вместе с тем Залужный в книге положительно отзывается о министре обороны (в 2021-23 годах) Алексее Резникова.

Книга Валерия Залужного

Как писал УНИАН, экс-командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал автобиографическую книгу "Моя война", посвященную его жизни в довоенный период. По словам генерала, эта книга является лишь первой из целой трилогии, которую он задумал. Саму книгу он начал писать в марте 2023 года.

"Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!" - говорил Залужный о своей книге.

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