Кроме того, захватчики приказали медперсоналу изымать документы у погибших "вагнеровцев".

Оккупанты приказали медикам Горловки изымать документы у погибших "вагнеровцев", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать наемников в санитарные мешки для транспортировки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационная власть дала указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "Вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.

ЧВК "Вагнера" в Украине

Еще в августе стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Он ездил колониями и призывал русских отправляться на войну против Украины. На фоне провалов и постоянных потерь РФ, так страна-агрессор пытается компенсировать нехватку живой силы.

В ноябре УНИАН уже сообщал, что в России из колоний исчезли тысячи заключенных на фоне войны в Украине. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область перемещены отдельные подразделения оккупантов с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец описал ситуацию под Бахмутом. Он отметил, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер".

Оказалось, у них очень наглая тактика. Однако это все равно не помогает оккупантам захватить Бахмут.

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