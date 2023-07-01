Ситуация на Запорожской атомной электростанции является в целом более-менее контролируемой.

Российские оккупанты хоть и выезжают с территории Запорожской АЭС, но это может происходить в рамках ротации. То есть вместо них туда приедут другие захватчики.

Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телеканала "Интер", комментируя информацию украинской разведки о выезде со станции оккупантов.

Он отметил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции является в целом более-менее контролируемой. По его словам, на сегодня четыре блока не работают, а 5-й энергоблок находится в состоянии горячей остановки, то есть почти не работает, и имеет достаточно воды для его охлаждения.

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Глава ОВА напомнил, что были проведены учения всех служб на случай худшего из вариантов, если оккупанты взорвут что-то на станции.

"В два этапа провели теоретическую и практическую часть, отрабатывали все худшие ситуации, учитывая даже эвакуацию людей из пострадавших районов", - сказал Малашко.

Также Малашко сообщил сегодня, что прифронтовые громады находятся под беспощадным вражеским огнем врага.

Он отметил, что во время обстрела Малой Токмачки погиб 51-летний мужчина, а от обстрелов врага в Преображенке есть двое пострадавших - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Малашко отметил, что специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Война в Украине - ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, должны покинуть ЗАЭС. Отмечалось, что они постепенно покидают территорию АЭС, и одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян.

В ГУР отмечали, что на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике Энергодаре также уменьшается количество военных патрулей. Персоналу, остающемуся на станции, было дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Между тем в "Энергоатоме" отметили, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС лишь через несколько часов после инцидента, ведь из-за россиян у нас не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

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