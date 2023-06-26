В случае худшего сценария самая большая опасность будет в 50-километровой зоне вокруг станции.

На этой неделе обострилась еще одна опасность. Россия готовится к подрыву Запорожской атомной электростанции - с выбросом радиации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в экстренном обращении.

Оккупанты на ЗАЭС заминировали пруд-охладитель, доложила украинская разведка. К каким сценариям стоит быть готовым и какая реакция НАТО, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В Кремле все отрицают и ссылаются на оценку ситуации от МАГАТЭ, мол, с безопасностью на крупнейшей атомной электростанции Европы все в порядке.

"Сама МАГАТЭ ведет себя странно, говорит, заминировали не пруд, а в другом месте. В частности, внутри станции и по периметру. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который приезжал на ЗАЭС после подрыва Каховской плотины, хоть и признает, что присутствие любого взрывного устройства там не соответствует стандартам безопасности, при этом уверяет, что "основные функции безопасности объекта существенно не будут нарушены", - говорит ведущая ТСН.Тижня Алла Мазур.

В случае худшего сценария - взрыва на ЗАЭС - самая большая опасность будет в 50-километровой зоне вокруг станции, но и за 100 км также будет значительное загрязнение, информируют в Госагенции по управлению Зоной отчуждения.

"В 50-километровую зону в Запорожской области входят Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Михайловка. На Днепропетровщине - это Никополь, Марганец, Покровское, Червоногригорьевка, Грушевка, Томаковка, Покров", - говорится в сюжете.

В зоне 200 километров вокруг ЗАЭС энергетики, спасатели, полиция и медики уже создают специальные штабы, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Всех, кто в случае опасности захочет выехать из этой зоны, обещают обеспечить транспортом.

"А дальше все будет зависеть от погоды, в частности ветра. Если повеет в западном направлении, то радиация вполне может достичь европейских государств, а в восточном - задеть саму Россию", - объясняют журналисты.

Между тем американские сенаторы уже внесли резолюцию, что любое использование Россией или Беларусью тактического ядерного оружия или удар по ядерному объекту НАТО будет рассматривать как нападение на себя, потому что радиацию "понесет" на его страны, и начнет действовать по своему праву на защиту.

Предупреждение о том, что Россия готовит теракт на ЗАЭС

22 июня президент Украины Зеленский заявил со ссылкой на данные разведки, что Россия готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно - пруд-охладитель станции.

25 июня в ГУР опубликовали интервью Буданова изданию The New Statement. В нем он предупредил, что возле 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. "План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства. Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", - подчеркнул глава украинской разведки.

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