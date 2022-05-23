В оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские военные грабят дома мирных жителей и пытаются захватить местный бизнес.
О фактах мародерства сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
Отмечается, что жители сел Новогоровка заявляют об увеличении количества военных РФ. Там оккупанты засели в школе и доме культуры.
"Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района. В Гусарке россияне расселились в заброшенных домах, вчера провели обход, после чего ограбили дома, из которых уехали, – рассказали в ОВА. – В Васильевке количество военных России уже превышает количество местных жителей. При этом оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им по вкусу".
Также сообщается, что в Бердянске оккупанты пытаются захватить местный бизнес и поделить между колаборантами:
"Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: россияне решили его забрать в пользу так называемой "администрации города". Следовательно, заведения были переданы в управление коллаборантам".
Ранее сообщалось, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области продолжаются переговоры об освобождении похищенного пожарного.
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