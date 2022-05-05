Она продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

В Запорожье вводят длительный комендантский час. Она продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета, и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

По словам Куртева, соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны.

"Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. При необходимости выгула домашних животных, делайте это рядом с собственным домом, имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", – подчеркнул и. о. мэра.

Он призвал горожан соблюдать комендантский час, поскольку в случае появления на улице в неустановленное время людей могут принять за диверсантов.

Куртев также уточнил, что из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

Ситуация в регионе

Часть Запорожской области оккупирована российскими войсками. В течение последних дней в области наблюдается активизация боевых действий со стороны оккупантов, которые сняли часть своих подразделений с осадка Мариуполя и перебросили на Запорожское направление.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному жилому сектору Запорожья, в результате чего 5 человек пострадали, среди них 11-летний мальчик.

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