Российские войска сосредоточили свои усилия на восточном направлении области, чтобы прорвать оборону украинских защитников и окружить подразделения, которые защищают Донбасс.

В течение последних дней в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны российских оккупантов, которые сняли часть своих подразделений с осады Мариуполя и перебросили на Запорожское направление.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в телемарафона.

"В основном усилия противника сосредоточены на том, чтобы прорвать украинский фронт возле Гуляйполя и продвинуться в восточном направлении области. Враг пытается выйти на Покровское и окружить украинские подразделения, которые защищают Донбасс. Также российский агрессор продолжает ракетами обстреливать города и населенные пункты", – отметил председатель Запорожской областной военной администрации.

Также Старух проинформировал о гуманитарной ситуации после подтверждения сообщений о вывозе зерна, сельскохозяйственной техники и срыва посевной кампании в Запорожской области.

Он отметил, что в некоторых населенных пунктах, которые находятся на линии ведения боевых действий, ситуация действительно очень сложная. Ведь, несмотря на предложения местных властей по эвакуации, в селах остались жители. Это в основном пожилые люди, которые не захотели покидать свои здания и могут оказаться на грани голода.

Глава ОВА также добавил, что после начала боевых действий из музеев Запорожской области были эвакуированы почти все ценнейшие экспонаты, которые представляют историко-культурную ценность.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному жилому сектору Запорожья, в результате чего 5 человек пострадали, среди них 11-летний мальчик.

Кроме того, из временно оккупированного Мелитополя российские оккупанты продолжают вывозить имущество с предприятий, зерно и сельскохозяйственную технику. Также враг захватил музей со скифским золотом, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия.