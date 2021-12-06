Огромное металлическое кресло весит более 700 килограммов.

Необычный памятник установили в Запорожье - Железный трон с Востока. Он должен напоминать об агрессии Российской Федерации, которая длится уже восьмой год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Железный трон с Востока напоминает трон из популярного сериала "Игра престолов". Его создали еще пять лет назад в Авдеевской промзоне во время ожесточенных боев из частей боеприпасов и обломков разбитой техники. Огромное металлическое кресло весит более 700 килограммов.

Читайте такжеВо Львове умерла 101-летняя связная Шухевича Ольга ИлькивПозже Железный трон выставили на благотворительный аукцион. Его приобрели бизнесмены, а вырученные деньги потратили на тепловизоры для украинских военных.

"Он должен напоминать каждому запорожцу и гостю города о том, что война продолжается, и чтобы победить и обрести независимость нам нужно объединиться", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре часть памятника Владимиру Ленину превратили в сантехнику в туалете. В частности, из руки "вождя" фактически сделали писсуар. А над унитазом в сливном бачке разместили фотографию лица Ленина.

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Автор: Анастасия Горбачева