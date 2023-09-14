За минувшие сутки противник более тысячи раз наносил огневое поражение по позициям украинских защитников на востоке.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш отметил, что на востоке продолжаются ежедневные интенсивные бои и только "за минувшие сутки противник более тысячи раз наносил огневое поражение по позициям наших защитников".

В эфире информационного телемарафона он рассказал, что на Купянском направлении враг постоянно выискивает слабые места в обороне украинских сил, поэтому иногда применяет резкую смену тактики.

В частности, российские оккупанты на некоторое время прекращают наступательные действия в виде боестолкновений и накрывают бешеным огнем позиции украинских защитников.

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"Время от времени противник продолжает такую тактику, что иногда он отказывается от боевых столкновений, а продолжает интенсивно применять артиллерию, нанося огневое поражение десятками тысяч боеприпасов по позициям наших защитников. Пытаясь таким образом заставить отступить нас или просто разрушить наши оборонительные укрепления", - акцентировал Евлаш.

Он добавил, что противник "время от времени выискивает такие направления", пытаясь нащупать слабые участки в обороне украинских сил, однако все попытки врага успеха не имеют.

"Так, как раньше он пытался пробиться вблизи Новой Егоровки и сейчас переключается, например, на Серебрянское лесничество. Также, пытается искать на Сватовском направлении слабые участки, безуспешно. Он постоянно маневрирует, пытается перебрасывать свои силы, подтягивать свои резервы. То есть, каждый раз он пытается выискивать слабые места, однако безуспешно", - подчеркнул Евлаш.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск отметил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация очень динамичная и на попытки противника "найти тонкий участок в нашей обороне", украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам.

"Враг 19 раз применял авиацию. Произошло три боевых столкновения. На этом направлении 48 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки. Нам удалось уничтожить один БТР-82А, один из довольно неплохих образцов российского военно-промышленного комплекса, также бронированные машины и одну 152 мм. самоходную установку "Мста-С", а также артиллерийскую систему "Пион" 2С7. То есть, можем говорить о достаточно неплохих результатах, как наших беспилотных летальных аппаратов, так и о результатах контрбатарейной борьбы и ежедневных ощутимых потерях, которые наносим противнику", - акцентировал Евлаш.

Что касается ситуации на Бахмутском направлении, то противник там "536 раз открывал огонь по позициям наших защитников, пять раз применяя авиацию".

"Состоялось 13 боестолкновений с противником, во время которых противник потерпел неудачу и вынужден был отступить. Также уничтожили очень много различной техники как тяжелой бронированной, так и артиллерийских систем. В частности, уничтожили три танка, три БМП, один БТР, две артиллерийские системы 2С7 "Пион" 203 мм это очень крупнокалиберная, одна из крупнейших артиллерийских систем в российской армии. Кроме того, две реактивные системы залпового огня "Град", семь артиллерийских установок Д-20 152 мм и шесть Д-30. уничтожено семь автомобилей, которым свозил противник боекомплекты и своих оккупантов к позициям, а также одну РЕБ станцию "Поле-21", которая препятствовала использованию высокоточного вооружения на этом участке фронта", - подчеркнул Евлаш.

Ситуация на восточном направлении

13 сентября начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш информируя о ситуации в районе Бахмута, отметил, что ВСУ продвигаются в селе Клещиевка. Однако "еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия". Также он рассказал, что украинские защитники имеют успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

14 сентября в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что украинские защитники отбили атаки российских захватчиков на Авдеевском и Марьинском направлениях и получили частичный успех в Клещиевке и Андреевке.