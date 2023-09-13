При этом российские оккупанты постоянно ищут слабые места в украинской обороне.

ВСУ продвигаются в селе Клищиевка и там еще продолжаются бои.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, передаэ радио Свобода. "В Клищиевке у нас продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия. Кроме этого, есть успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка. Мы имеем там успех", - подчеркнул Евлаш.

При этом он отметил, что в районе села Орехово-Васильевка армия РФ держит около 50 тыс. военных, более 120 реактивных систем и 150 артиллерийских систем, более тысячи бронированных машин, 2500 тыс. танков.

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"Постоянные подобные атаки противника сейчас происходят около Орехово-Васильевки на северном фланге Бахмута, свидетельствует о том, что противник все еще пытается искать слабые места в нашей обороне", - рассказал о ситуации Евлаш.

Война в Украине: новости

Россияне начали усиливать "третью линию" укреплений на оккупированной части Запорожской области.

А 11 сентября спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что оборонительные сооружения врага на второй и третьей линии обороны захватчиков не так прочны, как на первой линии, не так плотно заминированы.

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