Сегодня в течение суток на фронте произошло более 20 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских захватчиков на Авдеевском и Марьинском направлениях и получили частичный успех в Клещиевке и Андреевке. Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. "В течение суток произошло более 20 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечается в сводке.

По данным Генштаба, на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и надежды, Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка, Берестово Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

Также, на Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.

При этом, на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону и успешно отбили ряд вражеских атак в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийских и минометных обстрелов враг нанес неподалеку Пантелеймоновки, Ласточкино, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

Вместе с тем, на шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись Водяное, Пречистовка, Новомайорское и Старомайорское Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Гавриловка, Змиевка, Токаровка, Антоновка, Станислав Херсонской области и Покровское Днепропетровской области.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские военные вошли в населенный пункт Андреевка, что на южном фланге Бахмута, и закрепляются на новых позициях.

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в Марьинке и Авдеевке обострилась.

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