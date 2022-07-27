В ВСУ говорят, что работы по деоккупации украинской территории еще предстоит немало.

Вооруженные силы Украины установили огневой контроль над оккупированной территорией Херсонской области, следствием этого стали успешные удары по Антоновскому автомобильному мосту.

Об этом рассказала Радио НВ спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Мы стараемся диктовать оккупантам, как использовать транспортные артерии, в частности, как не использовать по нашим огневым требованиям транспортные пути. Поэтому каждый этот удар, каждое наше влияние они пытаются использовать против трактовки идеи Вооруженных сил Украины, сил обороны Украины для того, чтобы манипулировать сознанием людей, которые находятся на оккупированной территории. Мы можем сказать, что не разрушаем инфраструктуру родной страны, мы разрушаем планы врага. Поэтому этот удар и называется филигранным, поскольку он несет определенные повреждения, но не настолько критичен, чтобы использовать его против нас", - пояснила она.

По словам Гуменюк, детальной информации о степени разрушения моста в настоящее время нет - оккупанты его усиленно охраняют. Их информацию о закрытии моста спикер называет манипуляцией или признанием, что именно это - предстоит разбираться.

"Главный фактаж, который должны иметь гражданские люди, это понимание, что силы обороны предпринимают максимальные усилия, чтобы освободить территорию. Ее еще освобождать и освобождать - нам очень много нужно работать. Если мы прямо сейчас для удовлетворения гражданского населения провозгласим, чем и как мы это делаем, мы можем лишиться этого вооружения", - добавила она.

В сети уже показали, как выглядит мост после удара:

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.