В настоящее время ни автомобильная, ни военная техника передвигаться по мосту не могут.

В сети появилось первое видео с Антоновского автомобильного моста под Херсоном, по которому ВСУ накануне нанесли очередной успешный удар.

Запись первыми распространили пророссийские Телеграм-каналы.

На ней видно, что мост получил значительные повреждения и, вероятно, на долгое время стал непроездным. Автор видео утверждает, что удары наносились по той же части моста, которая была повреждена ранее.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.