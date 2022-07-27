Российские оккупанты, временно захватившие Херсонскую область, подтвердили успешный удар ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр.
Об этом заявил так называемый замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов в комментарии пропагандистским СМИ. Видео было записано в начале самого моста.
На нем Стремоусов утверждает, что движение по мосту перекрыто после ночного удара HIMARS. При этом Стремоусов намеренно солгал, что по мосту стреляли не украинские военные, а "американские специалисты".
"Мост сейчас перекрыт. Те, кто стрелял по мосту, просто усложнили жизнь мирному населению Херсона и области", - заявил Стремоусов, добавив, что на боевые действия закрытие моста якобы не влияет.
Удары по Антоновскому мосту
Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.
Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.
В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.
23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.