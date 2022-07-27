Движение по мосту сейчас перекрыто.

Российские оккупанты, временно захватившие Херсонскую область, подтвердили успешный удар ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр.

Об этом заявил так называемый замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов в комментарии пропагандистским СМИ. Видео было записано в начале самого моста.

На нем Стремоусов утверждает, что движение по мосту перекрыто после ночного удара HIMARS. При этом Стремоусов намеренно солгал, что по мосту стреляли не украинские военные, а "американские специалисты".

"Мост сейчас перекрыт. Те, кто стрелял по мосту, просто усложнили жизнь мирному населению Херсона и области", - заявил Стремоусов, добавив, что на боевые действия закрытие моста якобы не влияет.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.