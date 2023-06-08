Жителям нескольких общин нужно быть особенно внимательными.

Вследствие подрыва Каховской гидроэлектростанции в "свободном плавании" оказались дрейфующие мины, что создает дополнительную опасность для людей.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона. Она напомнила, что подрыв Каховской ГЭС отразился на первой линии обороны российских оккупантов, где они обустроили минно-взрывные заграждения.

"Опасаясь прорыва Сил обороны через Днепр, форсирования Днепра, выхода на более пологий берег, они длительное время образовывали там очень широкие и многополосные минные поля, минируя как от тяжелой техники, так и от сухопутного десанта", - сказала Гуменюк.

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Руководитель пресс-центра добавила, что таким образом, берег был плотно заминирован, но скоростная вода "подорвала" эту линию обороны, смывая мины.

Так, по ее словам, часть взрывчатки разорвалась просто во время вмешательства водного потока, а часть - дрейфует.

"То есть из противопехотных эти мины превратились в дрейфующие мины. И учитывая направление движения этих мин, надо осознавать, что они все стремительно продвигаются в направлении моря. В частности, Днепро-Бугский лиман, и дальше - выход в Черное море - туда, куда несет большая вода", - подчеркнула Гуменюк.

При этом, подчеркнула она, учитывая наличие в Черном море морских якорных мин, столкновение еще и с дрейфующими минами создает дополнительную опасность.

"И Днепро-Бугскому лиману. К этому надо внимательнее быть жителям Очаковской и Куцурубской громад. В частности, всем жителям, которые соприкасаются с линией побережья сейчас. И даже там, где поднялась вода на правобережной Херсонщине, - надо осознавать, что в этом потоке могут быть эти мины, и их очень много", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что фиксируются случаи, когда эти мины в потоке подрываются просто из-за столкновения с какими-то предметами, между собой или же прибиваясь к берегу.

Подрыв Каховской ГЭС - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов были подтоплены.

7 июня появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Пока известно о трех жертвах, однако их количество может быть больше.

Сегодня, 8 июня, начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в области 53-летний мужчина стал жертвой подтопления, отказавшись от эвакуации.

В Международном комитете Красного Креста также обратили внимание, что наводнение в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС создало для Украины еще одну неожиданную проблему - мины, унесенные водой с минных полей, теперь рассеяны по всей зоне паводка. Эта проблема будет существовать десятилетиями.

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