В области сейчас подтоплены территории трех громад.

В Николаевской области 53-летний мужчина стал жертвой подтопления, отказавшись от эвакуации. Об этом сообщил начальник полиции региона Сергей Шайхет.

Он отметил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской громад области.

"На сейчас имеем одну жертву - мужчину 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации", - сообщил Шайхет.

Глава полиции Николаевской области рассказал, что местные правоохранители работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи.

По словам Шайхета, ситуация находится на контроле.

"Обращаюсь к местным жителям: если вы нуждаетесь в какой-либо помощи, сразу звоните "102". Но ни в коем случае не пренебрегайте возможностью эвакуироваться на безопасные территории", - призвал он.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях катастрофы

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего в Херсонской области подтоплены десятки населенных пунктов. Больше всего пострадал левый берег Днепра, находящийся под оккупацией.

Из подконтрольной Украине части области пострадавших эвакуируют в безопасные регионы. Оккупанты же оставили жителей левобережья на произвол судьбы.

7 июня появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Пока известно о трех жертвах.

Задела "большая вода" и Николаевскую область. Ранее сообщалось о затоплении 11 населенных пунктов Снигиревской громады.

Кроме того, к критическому приближается уровень воды в акватории Николаева.

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