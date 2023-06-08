Самым долгоиграющим последствием наводнения даже после восстановления ГЭС станет минная опасность.

Наводнение в Херсонской области, вызванное подрывом Каховской ГЭС, создало для Украины еще одну неожиданную проблему, которая будет существовать десятилетиями – мины, унесенные водой с минных полей, которые теперь рассеяны по всей зоне паводка.

Как пишет Reuters, на проблему обратили внимание в Международном Комитете Красного Креста (МККК). Отмечается, что часть взрывоопасных предметов так и осталась на минных полях, а часть осела в речном иле, а то и просто в полях, садах и дорогах на огромной территории.

"В прошлом мы знали, где находится опасность. Теперь мы не знаем. Все, что мы знаем, это то, что они находятся где-то ниже по течению", — заявил глава отдела по борьбе с оружейным загрязнением МККК Эрик Толлефсен.

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Он отметил, что найденные под водой в Дании в 2015 году мины времен Второй мировой войны оказались все еще активны. Соответственно нынешнее минное загрязнение Херсонщины – это проблема на десятилетия.

Толлефсен сказал, что проблема с минами заключается не обязательно в их номинальном количестве, а в том, где они были установлены, особенно в такой стране с развитым сельским хозяйством, как Украина.

Он сообщил, что в районах ниже по течению от плотины имеются минные поля противопехотных и противотранспортных мин, установленных сторонами конфликта.

Во время визита в среду в Херсон, сильно пострадавший от стихии, вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков также предупредил об опасности, которую представляют плавучие мины, а также о распространении болезней и опасных химических веществ в паводковых водах.

Наводнение на Херсонщине и мины

О минной опасности во время наводнения стало известно в первые же часы после подрыва ГЭС. В сети стали появляться кадры того, как вода прибивает к берегу противотанковые мины, которые, как выяснилось, имеют неплохую плавучесть. Что самое опасное – некоторые мины взрывались прямо в воде, наталкиваясь на препятствия.

По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, вода смыла обширные минные поля, которые россияне устроили вдоль всего левого берега Днепра. Сейчас многие из этих мин вынесло в Днепро-Бугский лиман, что представляет опасность для жителей еще и морского побережья.

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