Сейчас известно о госпитализации нескольких десятков человек, также есть жертвы.

В больницу в оккупированном городе Олешки доставили 30 человек с переохлаждением. Есть погибшие в результате наводнения, но пока невозможно установить их количество.

Как сообщает Суспильне, местные жители не могут выехать из оккупированного и затопленного города, поскольку россияне не выпускают их и не дают перебраться в учебные заведения, которые не затоплены.

Военные РФ выгоняют людей из сухих помещений и заселяются на верхние этажи многоквартирных домов.

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Пока не подтопленным остается центр Олешек. В некоторых населенных пунктах Олешковской общины вода начала отступать, сообщила руководитель Олешковской МВА Татьяна Гасаненко.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон.

Вечером 7 чеврня появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Олешках в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. По словам мэра Олешек Евгения Рыщука, погибших в результате российского теракта пока трое, но будет больше, ведь многие люди физически не смогут эвакуироваться.

Также вчера президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием реакции международных организаций, таких как ООН и Красный Крест на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС.

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