Этой ночью уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе.

Силы ПВО уничтожили 60% иранских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 из 86 единиц, которые Россия уже применила против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

"В период с 30 сентября противник осуществил запуск 20 ракет различного типа, в том числе – 13 пусков баллистических ракет. Противник также применил 46 дронов-камикадзе Shahed-136 для нанесения поражения по военным объектам, гражданской инфраструктуре и позициях войск, из которых 24 дроны были уничтожены", - сказал Громов.

Видео дня

Он добавил, что этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе.

"Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136, был зафиксирован запуск 86 единиц, из которых 60% было уничтожено", - подчеркнул Громов.

Применение иранских дронов-камикадзе в Украине: что известно

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

В сентябре МИД Украины по поручению президента лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Одесскую и Николаевскую области. Ночью 5 октября указаны беспилотники враг направил на Белую Церковь Киевской области. Зафиксировано шесть попаданий.

Ночью, с 5 на 6 октября, на юге Украины было уничтожено 9 беспилотников-камикадзе иранского производства.