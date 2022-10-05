Олег Жданов спрогнозировал, как может ответить наше ПВО.

Иранские дроны-камикадзе, которые РФ начала запускать из территории Беларуси, могут долететь до Киева.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире программы "Аргумент".

Он усомнился в заявленной Ираном дальности полетов дронов на 2 тысячи километров из-за количества топлива. Жданов вспомнил ночную атаку дронами Белой Церкви.

"Географически Белая Церковь южнее Киева, тоесть они его просто пролетели. Там довольно большой военный городок, поэтому она могла стать целью, или может быть они специально показали, что в состоянии пролетать мимо Киева. Не факт, что в следующий раз они не попытаются завернуть в сторону Киева", - сказал эксперт.

Жданов спрогнозировал, как может ответить наше ПВО.

"Первый удар у них получается внезапным и часть этих дронов мы пропускаем. Думаю, второй огневой налет уже ПВО будет работать и Белой Церкви, и в других городах", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе.

Известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили 6 из 12 дронов-камикадзе.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, зафиксировано шесть попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.