В середине августа Иран продал РФ тысячу своих беспилотников.

На юге Украины уничтожено 9 беспилотников-камикадзе иранского производства.

Об этом в своем Telegram сообщают воздушные силы ВСУ.

"Ночью, с 5 на 6 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

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Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг"", - говорится в сообщении.

РФ атакует Украину дронами-беспилотниками, которые купила в Иране

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе. Вооруженные силы Украины уничтожили 6 беспилотников. Между тем, вчера в Белой Церкви в результате попадания беспилотника пострадал один человек. Инициатор проекта создания беспилотников Владимир Яценко назвал три фактора, из-за которых вражеские дроны-камикадазе смогли пролететь незамеченными вплоть до Белой Церкви на Киевщине.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. 23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

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