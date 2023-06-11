Все Силы обороны имеют доступ к этой информации, вероятно "сливают" военные.

Украинские политики и анонимные Telegram-каналы имеют достаточно большой перечень источников, откуда они могут получить информацию о перемещении вражеских ракет и дронов по территории Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Трудно вам ответить, откуда они берут. Ну очевидно, что кто-то им дает. А кто им дает? Те, кто имеют доступ...", - отметил он.

На вопрос журналистки о том, что изначально эта информация поступает от Воздушных сил, Игнат ответил, что есть достаточно цепочек, через которые данные могут стать достоянием широких слоев населения. Поэтому источником утечки могут быть не только Воздушные силы.

"Не только Воздушные силы имеют доступ, все Силы обороны имеют доступ, потому что воздушную обстановку отслеживают во всех Силах обороны. Информация оперативно поставляется из наших систем к различным пунктам, опорным пунктам, которые есть у нас на фронте. Включительно до бригад, рот и так далее приходится информация. Они отслеживают. Есть система "Вираж-планшет", которая показывает им эту воздушную обстановку, плюс есть информация у руководителей военных местных администраций областных, плюс есть на пунктах управления Воздушных сил. Кто ведет те Telegram-каналы, и как они получают информацию, мы не знаем", - отметил он.

Также он вспомнил, как в начале эти информационные сообщения наносили больше вреда, чем предупреждали людей об опасности.

"Когда они публиковали систему "Вираж-планшет", где есть маркеры на радарах, публиковали движение БпЛА и ракет по территории Украины, что вот они вошли в такую-то область, двигаются, наблюдаем до 5 штук, будьте осторожны, внимательны. Потом раз и следующее сообщение через 5 минут, пропавшие в районе населенного пункта такого-то, не наблюдаем. Прямо с фотографиями со скриншота. Потом - что появились там-то. То есть, они показали участок, где у нас нет ничего, что мы их видим, понимаете? Это по всей Украине происходило. И враг составляет по тем сообщениям карту воздушной обстановки, где у нас есть средства, где они у нас работают, где мы видим и не видим вражеские воздушные цели. Вы понимаете, насколько это было опасно?" - отметил он.

По словам Игната, он обратился публично через средства массовой информации к руководителям местных администраций и к тем, кто ведет анонимные Telegram-каналы, чтобы они так не делали, потому что будет ответственность. После этого Telegram-каналы прислушались и стали более лаконично информировать население.

Помимо этого Игнат ответил на вопрос, стоит ли доверять тому или иному Telegram-каналу.

"Если они видят что этот канал достоверный, информация сбывается, то каждый делает для себя вывод", - сказал он.

Атаки на Киев

В мае 2023 года российские военные атаковали Киев 17 раз, почти каждый второй день, а иногда дважды за сутки.

Как сообщили в Киевской ГВА, в мае исключительно над столицей было уничтожено 7 аэробалистических ракет "Кинжал", 13 баллистических ракет "Искандер", 65 крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр", а также 169 иранских дронов-камикадзе Shahed.

Как подсчитали аналитики, за май агрессор выпустил по Украине более 500 ракет и дронов, из которых 90% было сбито.

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