Агентство будет работать над этим вопросом.

Новосозданное Агентство ресурсного обеспечения Минобороны Украины сосредоточится на инклюзивности и учете потребностей различных групп военнослужащих.

"Должны учитывать, что у нас служат не только мужчины, но и женщины. Что служат мусульмане, иудеи, которые, вероятно, придерживаются определенных правил, религиозных канонов в части питания. Будем нацелены и то, чтобы все это учесть", - сказал глава Агентства Арсен Жумадилов в интервью "Эспрессо".

Отвечая на прямой вопрос о халяльной и кошерной еде, он заявил, что Агентство точно будет над этим работать.

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Сам Жумадилов напомнил, что во время военной службы часто был вынужден есть только салат и хлеб, поскольку другая еда содержала свинину.

Питание украинских военных

В начале 2023 года сообщалось, что в Вооруженных силах Украины будет вводиться гибкая, но унифицированная система меню по образцу НАТО.

В этом году произошел скандал с закупкой продуктов для военных. СМИ узнали, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания воинских частей на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тысячу гривен. По мнению журналистов, это указывает на то, что для сделки создали "фирму-прокладку". Дело взялось расследовать НАБУ.

На фоне скандала уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.

Позже журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили, что для нужд Главного управления разведки закупают продукты по ценам в разы ниже, чем Минобороны.

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