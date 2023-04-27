Цена такой услуги на одного военнослужащего составляет от 137 до 145 грн в сутки.

Для Вооруженных сил Украины не закупаются отдельно продукты, закупается комплексная услуга по организации питания.

На это обращают внимание в Минобороны, комментируя распространяемые материалы со сравнением цен на закупку продуктов питания для Вооруженных сил и отдельной воинской части Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Данная информация подается некорректно. Во-первых, сравниваются категорически не тождественные вещи. Поскольку для сравнения взяты отчеты о закупке именно продуктов и именно для питания отдельной воинской части ГУР МОУ непосредственно по месту постоянной дислокации в городе Киев", - подчеркивают в оборонном министерстве.

Как поясняется, для пищевого обеспечения Вооруженных сил Украины Министерством обороны закупается "комплексная услуга по организации питания по каталогу продуктов, цены на которые уже учитывают логистику, в том числе преимущественно доставку в районы ведения боевых действий".

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Отмечается, что услуга по организации питания, по сути, это формат "еда "ходит" за военнослужащим". Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки.

При этом отмечается, что, как правило, личный состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время выполнения боевых задач обеспечивается питанием по тому же принципу, как и все военнослужащие ВСУ — благодаря заключенным Минобороны договорам по услугам по организации питания.

В Минобороны подчеркнули, что продолжают поиск решений, направленных на обеспечение прозрачных процедур закупок и эффективных моделей организации питания ВСУ. В частности, в первой половине апреля руководство Минобороны провело встречу с представителями крупных торговых сетей "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "Сильпо" (Fozzy Group) с целью приобщить крупных ритейлеров к процессу организации и бесперебойному обеспечению питанием военнослужащих.

"Представители сетей отметили, что при существующих требованиях обеспечение логистики продуктов - а именно по принципу гарантирования доставки продуктов в части при их постоянной передислокации, - является слишком рискованным процессом для сетевого бизнеса при определенных ценах услуг по организации питания одного военнослужащего в сутки", - информирует министерство, отметив, что, по словам ритейлеров, они низкие.

"Подчеркиваем: для Вооруженных сил Украины не закупаются отдельно продукты. Цена в договорах учитывает, в частности: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет и другие мероприятия, согласно заявкам командиров воинских частей в определенных местах. Цены договоров, а также приложения к ним были обнародованы Минобороны еще два месяца назад - 28 февраля", - говорится в комментарии министерства.

ГУР покупает продукты в разы дешевле Минобороны - что известно

Накануне журналисты проекта "Наши деньги" сравнили цены на продукты в контрактах Минобороны и ГУР и пришли к выводам, что для нужд Главного управления разведки закупают продукты по ценам в разы ниже, чем министерство.

Так, разведчики закупили минтай по 69 гривень за килограмм, а у Минобороны он стоил 120 гривень. При этом рис для ГУР обошелся в 26 гривень за килограмм, что дешевле даже цен в магазинах, а для Минобороны - от 59 гривень. Похожая ситуация и с морковью. Для украинской разведки корнеплод стоит 12 гривень, а для Минобороны минимум 28 гривень.

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