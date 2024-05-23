Появление настолько уникальной техники в зоне БД в Украине в 2024-м году лишний раз подтверждает острую и даже критическую нехватку компоненты ББМ.

В ходе войны в Украине верифицировано уничтожение очень редкого российского двухзвенного гусеничного снегоболотохода ГАЗ-3344-20 "Алеут".

Всего за всё время полномасштабного вторжения в Украину таких снегоболотоходов было уничтожено два, причём в 2022-м году, в конце марта и начале апреля, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Ро его словам, данная техника была создана для работы в арктическом регионе и производилась в России с 2012 года, но в очень небольшом, ограниченном количестве, на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

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"Появление настолько уникальной техники в зоне БД в Украине в 2024-м году лишний раз подтверждает острую и даже критическую нехватку компоненты ББМ, особенно с повышенными возможностями проходимости. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в зоне БД в Украине уничтожается редкая, уникальная техника РОВ, порою даже существующая в единичных экземплярах", - добавил он.

Война в Украине - уничтожение техники РФ

Украинские мастерские ежемесячно производят более 100 000 взрывоопасных дронов с видом от первого лица для украинских военных. Но каждый дрон весит всего несколько килограмм обычно несет одну гранату весом около 500 грамм.

"Таким образом, хотя 100 000 дронов представляют собой значительную огневую мощь, это не очень большая огневая мощь. Дроны с FPV чрезвычайно опасны для незащищенной пехоты, но бронетехника обычно может выдержать многочисленные удары FPV и продолжить бой", - пишет Forbes.

Аналитик отмечает, что украинские экипажи дронов нашли способ значительно повысить взрывной потенциал одного FPV.

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