В украинских войсках назвали фамилии целей и лица военных РФ.

В Украине убрали пятерых важных оккупантов вместе с еще одним капитаном. Целью ВСУ стал военный России Шавалов Сергей.

Его ликвидацию подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети он сообщает о "двухсотых" оккупантах под псевдонимом "Штирлиц").

По его данным, в Украине уничтожены:

Подполковник Тарасов Дмитрий;

подполковник Дубов Максим;

капитан Шавалов Сергей;

старший лейтенант Жихарев Роман;

старший лейтенант Трухтанов Всеволод;

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В Украине убрали двух российских командиров

В январе 2024 года "Штирлиц" также подтвердил ликвидацию двух командиров армии РФ. В частности, вчера стало известно о принудительной демобилизации командира саперного батальона майора Драгуновского Евгения.

Также 22 января офицер ВСУ заявил о ликвидации заместителя командира батальона оккупантов "Пятнашка" (военном с позывным "Микич").

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