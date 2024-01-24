В Украине убрали пятерых важных оккупантов вместе с еще одним капитаном. Целью ВСУ стал военный России Шавалов Сергей.
Его ликвидацию подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети он сообщает о "двухсотых" оккупантах под псевдонимом "Штирлиц").
По его данным, в Украине уничтожены:
- Подполковник Тарасов Дмитрий;
- подполковник Дубов Максим;
- капитан Шавалов Сергей;
- старший лейтенант Жихарев Роман;
- старший лейтенант Трухтанов Всеволод;
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В Украине убрали двух российских командиров
В январе 2024 года "Штирлиц" также подтвердил ликвидацию двух командиров армии РФ. В частности, вчера стало известно о принудительной демобилизации командира саперного батальона майора Драгуновского Евгения.
Также 22 января офицер ВСУ заявил о ликвидации заместителя командира батальона оккупантов "Пятнашка" (военном с позывным "Микич").