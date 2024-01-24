В Украине убрали пятерых важных военных РФ / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

В Украине убрали пятерых важных оккупантов вместе с еще одним капитаном. Целью ВСУ стал военный России Шавалов Сергей.

Его ликвидацию подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети он сообщает о "двухсотых" оккупантах под псевдонимом "Штирлиц"). 

По его данным, в Украине уничтожены:

  • Подполковник Тарасов Дмитрий;
  • подполковник Дубов Максим;
  • капитан Шавалов Сергей; 
  • старший лейтенант Жихарев Роман; 
  • старший лейтенант Трухтанов Всеволод;
В России признали смерть нескольких оккупантов / фото t.me/a_shtirlitz

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В Украине убрали двух российских командиров

В январе 2024 года "Штирлиц" также подтвердил ликвидацию двух командиров армии РФ. В частности, вчера стало известно о принудительной демобилизации командира саперного батальона майора Драгуновского Евгения.

Также 22 января офицер ВСУ заявил о ликвидации заместителя командира батальона оккупантов  "Пятнашка" (военном с позывным "Микич").

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