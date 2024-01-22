Также ликвидирован капитан.

В Украине убрали трех важных военных РФ, включительно с заместителем командира батальона армии оккупантов.

Об этом сообщил офицер украинских Вооруженных Сил Анатолий Штефан с псевдонимом "Штирлиц". В социальных сетях он раскрыл имена и лица оккупантов.

По данным "Штирлица", в Украине "грузом двести" легли:

Майор Бойко Алексей;

капитан Уланов Максим;

заместитель командира батальона оккупантов "Пятнашка" Харабуа Владимир "Микич".

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В ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского капитана

Ранее "Штирлиц" также раскрыл фамилию и лицо еще одного капитана армии РФ, которого удалось убрать в Украине. Речь шла о Кочерыгине Сергее. Вместе с ним сообщили о ликвидации целой пачки оккупантов: об еще одном лейтенанте и майоре.

В ноябре офицер ВСУ также сообщал, что украинские защитники "задухсотили" начальника связи армии РФ.

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