Офицер Вооруженных сил Украины показал новую партию военных РФ, которых наша армия убрала на фронте.
Речь идет о трех оккупантах. Их лица и фамилии раскрыл боец Анатолий Штефан, больше известный как "Штирлиц". По его данным, под принудительную "демобилизацию" попали:
- Майор Казаков Владимир;
- капитан Кочергин Сергей;
- лейтенант Наседкин Кирилл.
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В Украине "двухсотыми" стали два офицера РФ
На прошлой неделе "Штирлиц" также сообщал об уничтожении двух офицеров РФ на территории Украины. Один из них являлся командиром 234 полка десантно-штурмовых войск. Как отмечал украинский военный, речь шла о Барабанове Романе и Никанорове Валерии.
Ранее аналогичным образом стало известно об уничтожении начальника связи армии РФ Сергее Никулине.