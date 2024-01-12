Офицер ВСУ показал, кого из военных РФ Украина "убрала" на фронте / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

Офицер Вооруженных сил Украины показал новую партию военных РФ, которых наша армия убрала на фронте. 

Речь идет о трех оккупантах. Их лица и фамилии раскрыл боец Анатолий Штефан, больше известный как "Штирлиц". По его данным, под принудительную "демобилизацию" попали: 

  • Майор Казаков Владимир; 
  • капитан Кочергин Сергей; 
  • лейтенант Наседкин Кирилл.
"Штирлиц" показал уничтоженных в Украине оккупантов, среди них был капитан и лейтенант / фото t.me/a_shtirlitz

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В Украине "двухсотыми" стали два офицера РФ

На прошлой неделе "Штирлиц" также сообщал об уничтожении двух офицеров РФ на территории Украины. Один из них являлся командиром 234 полка десантно-штурмовых войск. Как отмечал украинский военный, речь шла о Барабанове Романе и Никанорове Валерии.

Ранее аналогичным образом стало известно об уничтожении начальника связи армии РФ Сергее Никулине.

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