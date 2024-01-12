Офицер украинской армии Анатолий Штефан показал новую партию ликвидированных военных РФ.

Офицер Вооруженных сил Украины показал новую партию военных РФ, которых наша армия убрала на фронте.

Речь идет о трех оккупантах. Их лица и фамилии раскрыл боец Анатолий Штефан, больше известный как "Штирлиц". По его данным, под принудительную "демобилизацию" попали:

Майор Казаков Владимир;

капитан Кочергин Сергей;

лейтенант Наседкин Кирилл.

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В Украине "двухсотыми" стали два офицера РФ

На прошлой неделе "Штирлиц" также сообщал об уничтожении двух офицеров РФ на территории Украины. Один из них являлся командиром 234 полка десантно-штурмовых войск. Как отмечал украинский военный, речь шла о Барабанове Романе и Никанорове Валерии.

Ранее аналогичным образом стало известно об уничтожении начальника связи армии РФ Сергее Никулине.

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