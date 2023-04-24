Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на председателя парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурант входит в ближайшее окружение Рамзана Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства. Установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок РФ, которые дислоцируются на территории Северного Кавказа.

В спецслужбе проинформировали, что именно при его непосредственном участии были созданы "78-й моторизованный полк специального назначения "север-ахмат", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат".

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По данным следствия, "мобилизованные" проходят военную подготовку в университете спецназа, который расположен в городе Гудермес Чеченской Республики. Оттуда боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Также установлено, что Даудов в течение июля-ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированный Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с главарями вновь созданных отрядов "кадыровцев" и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны. Кроме того, злоумышленник регулярно распространял на собственном Телеграм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова относительно оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдания, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Чеченцы на войне в Украине

В марте "кадыровцы" устроили масштабное ДТП на Крымском мосту, в результате чего серьезно пострадала бронетехника. 5 бронеавтомобилей подразделения "Ахмат" феерично столкнулись на Крымском мосту прямо во время движения.

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