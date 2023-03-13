Путин воспринял его как угрозу и предупредил о последствиях.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался продвинуть в Минобороны аффилированных должностных лиц, чтобы обеспечить себе доступ к складам боеприпасов и бюджету российского оборонного ведомства.

Как говорится в отчете ISW, Пригожин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым пытались подорвать власть министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы получить доступ к бюджету МО РФ для достижения собственных политических целей через рост своих армий.

"Пригожин активно нацелился на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и утверждал, что нанял собственных советников в местную администрацию, вероятно, в надежде получить политическую и коммерческую власть в городе. 20 февраля Пригожин признался, что Суровикин помогал "Вагнеру" получить боеприпасы", - сообщает Институт изучения войны.

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По мнению аналитиков, военно-политические амбиции Пригожина, вероятно, насторожили Путина в октябре прошлого года, когда кремлевский режим был наиболее уязвимым. Они считают, что своим упоминанием о восстании Пугачева, бросившем вызов власти Екатерины Великой, Путин предупредил Пригожина о последствиях его действий.

"Странное публичное заявление Путина, ни о чем, возможно, было прямым ответом на критику Пригожиным военных действий и попыток усилить собственное военное и политическое влияние. Официальные лица Кремля также подтвердили, что Путин все больше отдает предпочтение лояльности над компетентностью в своем ближайшем окружении, и Путин, возможно, воспринял критику Пригожина как форму нелояльности", - предполагают эксперты.

В то же время они уверены, что основатель ЧВК не собирался бросать вызов главе Кремля. Однако последний воспринял как угрозу агрессивную саморекламу Пригожина за счет лиц, имевших доверие Путина.

"В конце концов, Шойгу и Герасимов годами были лояльны к Путину и его структуре режима и, вероятно, ошиблись из-за чрезмерной лояльности – не смогли сказать Путину то, чего Путин не хотел слышать - черту, которую Путин, кажется, готов простить", - подытожили в ISW.

Противостояние Пригожина и Минобороны РФ

Как известно, Пригожин открыто вступает в конфронтацию с Герасимовым и Шойгу, заявляя об успехах своих боевиков и неудачах кадровой армии на войне в Украине. Военный эксперт Андрей Пионтковский сообщал, что Шойгу и Герасимов совершили военный мини-переворот, когда сняли Суровикина с должности. Также они хотели ликвидировать самого Пригожина.

Ранее сообщалось, что основатель "Вагнера" стремительно теряет авторитет в глазах Путина, решившего вновь довериться Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник объяснял, что между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние. По его оценке, проигрывает в этом случае именно Пригожин.

Позже в ISW заявили, что Кадыров "бросил" Пригожина в войне с Минобороны РФ.

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