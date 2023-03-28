Это произошло в результате непонятного ДТП.

"Кадыровцы" устроили масштабное ДТП на Крымском мосту. Серьезно пострадала бронетехника.

Как сообщает украинский журналист Владимир Золкин, 5 бронеавтомобилей подразделения "Ахмат" феерично столкнулись на Крымском мосту во время движения.

"5 бронеавтомобилей 3 - СТС "Ахмат" двигались по Крымскому мосту, где и столкнулись друг с другом, в результате 4 из них требуют значительного ремонта", - отметил журналист.

Видео дня

Роль "кадыровцев" в войне против Украины

Боевики "Ахмата" - личные войска лидера Чечни Рамзана Кадырова. Официально эту группировку возглавляет его близкий друг Абузайд Висмурадов.

Несмотря на то, что "кадыровцам" лепят брутальный имидж и незаурядную смелость, непосредственно в боях они не участвуют. "Кадыровские" подразделения выполняют функции заградительных отрядов и занимаются пытками и запугиванием мирного населения.

Недавно солдаты именно этого подразделения отличились преступными рейдами и издевательствами над жителями, проживающими на временно оккупированных территориях Луганской области. Они грабили местных жителей и даже применяли к ним пытки, используя электроток. Недавно СБУ идентифицировала одного из командиров подразделения, который руководил оккупантами на этом направлении. Его позывное прозвище - "Лобзик".

Вас также могут заинтересовать новости: