Российские оккупанты убили уже 238 украинских детей.

В Украине российские оккупанты убили уже 238 украинских детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По состоянию на утро 25 мая более 671 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 238 детей погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 149, Киевской - 116, Харьковской - 104, Черниговской - 68, Луганской - 50, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Также стало известно, что в Мариуполе во время обстрелов со стороны россиян погибли трое подростков 14, 15 и 17 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1848 учреждений образования. При этом 173 из них разрушены полностью.

Напомним, по состоянию на утро 24 мая было известно о 234 детях, погибших от рук оккупантов с конца февраля.

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