В последние дни добраться до места гибели людей крайне сложно из-за обстрелов со стороны российских военных.

В Северодонецке за сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли шесть человек и по меньшей мере восемь раненых.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков", - рассказал Гайдай.

По его словам, в последние дни, когда жилой массив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека крайне сложно.

Он добавил, что еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены. Всего за 24 мая шестеро погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу.

"За сутки отбито девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники", - рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что подразделения ПВО сбили один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".

Напомним, по словам Алексея Арестовича, российские оккупанты сейчас пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк, устроив там "второй Мариуполь".

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