В городе практически не осталось уцелевших зданий, их разрушила РФ.

Ситуация в Мариуполе на грани катастрофы. Город оцеплен оккупантами, они убили более 20 тысяч мирных жителей.

УНИАН рассказывает, что происходит в Мариуполе в среду, 25 мая 2022 года:

04:25 Власти рассчитывают на прямое вмешательство международных институтов из-за риска эпидемии в Мариуполе в связи со стихийными захоронениями погибших, отсутствием еды, лекарств и надлежащей качественности питьевой воды. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что кроме морального ужаса из-за стихийных захоронений погибших людей, оккупированный российскими захватчиками город сейчас находится на грани эпидемиологической и экологической катастрофы.

Как сообщалось 24 мая, в Мариуполе под завалами одного из подвалов найдено почти 200 тел.

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