Комиссия осуществила целый ряд актов помилования тех, кто желал принять участие в обороне Украины.

В Украине помиловано несколько сотен осужденных, которые с оружием будут защищать страну.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил во время телемарафона.

По его словам, работает комиссия при президенте в вопросах помилования.

"Комиссия осуществила целый ряд актов помилования тех, кто желал принять участие в обороне Украины", - добавил министр.

Монастырский отметил, что речь идет о "нескольких сотнях" лиц, которые помилованы, взяли в руки оружие и присоединились к защите Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцы с реальным боевым опытом, которые попали за решетку, будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Он подчеркнул, что каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать.

28 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила, что освобождение из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства от российских захватчиков - не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг.

4 марта министр юстиции Денис Малюська рассказал о помиловании некоторых заключенных экс-участников АТО, которые пошли защищать Украину.

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