Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах.

Украинцам разъяснили информацию об освобождении из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства от российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Первое - это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг.

Простым человеческим языком говоря, населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А тем, кто отбывает наказание, надеяться на "день открытых дверей" тоже, отметила генпрокурор.

Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они являются ярыми противниками "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ними.

В стране достаточно воинов, за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина - резервисты тероборони. Однако защищать Родину - это не только обязанность, но и право. И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшую судьбу страны, мы считаем, что лица, которые оступились, но хотят помочь защищать родную землю, заслужили этот шанс. К тому же мы убеждены, что основная задача пенитенциарной системы, не наказание, а исправление.

Украинская армия также нуждается в материальной поддержке. Мы не могли стоять в стороне, когда государство в опасности. Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решения о снятии арестов и передачу на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также топлива, изъятого в ходе расследований уголовных производств. Уже передано более 10 тысяч тонн горючего, бронетехника и оружие.

Одновременно прокуратура продолжает делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора. Ни один выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей.

Ранее в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцы с реальным боевым опытом, которые попали за решетку, будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Он подчеркнул, что каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать.

"Поэтому было принято решение непростое, с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевое сейчас - это оборона.