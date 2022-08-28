За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили более десятка единиц различной военной техники россиян.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля и до вчерашнего дня оккупанты потеряли:
💀 личного состава - около 46750 (+250 за сутки) россиян ликвидировано,
💀 танков ‒ 1942 (+3) единицы,
💀 боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) единиц,
💀 артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц,
💀 ракетных систем залпового огня - 274 единицы,
💀 средств противовоздушной обороны - 148 единиц,
💀 самолетов - 234 единицы,
💀 вертолетов – 202 единицы,
💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),
💀 крылатые ракеты - 196 штук,
💀 корабли и катера - 15 единиц,
💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6) единиц,
💀 специальной техники - 99.
Отмечается, что больше всего потерь противник понес на Донецком направлении. Окончательные данные о потерях России в Украине уточняются.
Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг получил жесткий отпор и вынужденно отошел.
Тем временем сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры.