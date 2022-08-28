Всего с 24 февраля российская армия потеряла в Украине уже 46750 военных.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили более десятка единиц различной военной техники россиян.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля и до вчерашнего дня оккупанты потеряли:

Відео дня:

💀 личного состава - около 46750 (+250 за сутки) россиян ликвидировано,

💀 танков ‒ 1942 (+3) единицы,

💀 боевых бронированных машин ‒ 4257 (+3) единиц,

💀 артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц,

💀 ракетных систем залпового огня - 274 единицы,

💀 средств противовоздушной обороны - 148 единиц,

💀 самолетов - 234 единицы,

💀 вертолетов – 202 единицы,

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),

💀 крылатые ракеты - 196 штук,

💀 корабли и катера - 15 единиц,

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6) единиц,

💀 специальной техники - 99.

Отмечается, что больше всего потерь противник понес на Донецком направлении. Окончательные данные о потерях России в Украине уточняются.

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

Тем временем сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры.

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